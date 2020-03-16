Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 17 марта вводятся дополнительные ограничение на въезд и выезд из города из-за пандемии коронавируса. Утром в Киевской государственной городской администрации (КГГА) состоялось заседание комиссии по вопросам чрезвычайной ситуации.
Пресс-служба КГГА сообщает, что по решению комиссии:
В то же время, продолжат работу банки, банкоматы и АЗС.
Ранее подобные решение приняли главы Львова, Ивано-Франковска, Тернополя и Одессы.
На данный момент в столице Украины не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.