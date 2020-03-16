Власти Киева ограничили въезд и выезд из города из-за коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 17 марта вводятся дополнительные ограничение на въезд и выезд из города из-за пандемии коронавируса. Утром в Киевской государственной городской администрации (КГГА) состоялось заседание комиссии по вопросам чрезвычайной ситуации.

Пресс-служба КГГА сообщает, что по решению комиссии:

ограничивается передвижение людей между Киевом и другими населёнными пунктами;

запрещается проведение массовых мероприятий;

закрываются все предприятия общепита (кафе, рестораны, фаст-фуды) для посещения;

закрываются торговые площади, кроме аптек и продуктовых магазинов.

В то же время, продолжат работу банки, банкоматы и АЗС.

Ранее подобные решение приняли главы Львова, Ивано-Франковска, Тернополя и Одессы.

Коронавирус в Киеве

На данный момент в столице Украины не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.