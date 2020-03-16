Россия исполнит военный контракт с Индией до конца 2024 года

До конца 2024 года Россия выполнит условия контракта с Индией. В частности, будут поставлены системы противовоздушной обороны С-400.

Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"Реализация контракта идёт по графику. Поставка первого полкового комплекта намечена до конца 2021 года. Все системы планируем поставить до конца 2024 года", — заявил он журналистам.

Шугаев также подчеркнул, что возможно, что контракт будет исполнен в более короткий срок.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия завершила поставки ЗРПК "Панцирь" Сербии.