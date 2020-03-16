Россия заберёт своих граждан из Узбекистана из-за коронавируса

Посольство России в Узбекистане планирует организацию самолётов для перевозки граждан из этой страны. Сейчас дипмиссия собирает сведения о людях, которые желают вернуться в Россию.

"В настоящее время прорабатывается организация спецбортов для вывоза из Узбекистана граждан России. Для этого посольство составляет списки граждан России, желающих покинуть Узбекистан", — говорится в сообщении на сайте посольства.

Посольство России также обратилось с просьбой к желающим заполнить анкету в электронном виде и отправить её на почту дипмиссии.

Коронавирус в Узбекистане

Ранее в Узбекистане выявили первый случай заражения коронавирусом. С 16 марта по 30 апреля приостановлены все рейсы в Ташкент и другие города страны.