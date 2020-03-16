Концерн "Белнефтехим" в ближайшие часы ожидает начала поставок нефти из Азербайджана. Черное золото будет прокачиваться через нефтепровод "Одесса — Броды". Уже во вторник нефть должна поступить на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
«Прокачка нефти по трубопроводу "Одесса — Броды" была начата на выходных, в ближайшее время, ориентировочно понедельник-вторник, нефть начнет поступать в трубопровод "Броды — Мозырь"», — отметил Тищенко.
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