Белоруссия ожидает поставку первой партии азербайджанской нефти

Концерн "Белнефтехим" в ближайшие часы ожидает начала поставок нефти из Азербайджана. Черное золото будет прокачиваться через нефтепровод "Одесса — Броды". Уже во вторник нефть должна поступить на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.