Европейский банк реконструкции поможет после коронавируса

Экономические последствия после вспышки коронавируса смогут ликвидировать европейские страны. Финансовую помощь им окажет Европейский банк реконструкции и развития.

Речь идет о тех странах, на территории которых банк работает.

"Наш "Пакет солидарной помощи" демонстрирует готовность ЕБРР вести бизнес в прежнем объёме, а также оперативно и решительно реагировать на возможные изменения сложившейся ситуации", — сообщает пресс-служба банка.

В кредитном учреждении уточнили, что если денег будет недостаточно, будут рассмотрены дополнительные меры помощи и поддержки.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза намерены создать многомиллиардный фонд для борьбы с коронавирусом.