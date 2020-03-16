Экономические последствия после вспышки коронавируса смогут ликвидировать европейские страны. Финансовую помощь им окажет Европейский банк реконструкции и развития.
Речь идет о тех странах, на территории которых банк работает.
"Наш "Пакет солидарной помощи" демонстрирует готовность ЕБРР вести бизнес в прежнем объёме, а также оперативно и решительно реагировать на возможные изменения сложившейся ситуации", — сообщает пресс-служба банка.
В кредитном учреждении уточнили, что если денег будет недостаточно, будут рассмотрены дополнительные меры помощи и поддержки.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза намерены создать многомиллиардный фонд для борьбы с коронавирусом.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.