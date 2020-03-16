Белый дом предложил немецкой компании CureVac "большую сумму" за эксклюзивный доступ к вакцине против коронавируса. Об этом сообщило издание Die Welt со ссылкой на собственные источники.
Более того, президент США Дональд Трамп пытается убедить руководство компании переместить свой "исследовательский блок" в США, чтобы производить вакцину только для американцев.
Минздрав Германии официально подтвердил информацию. В ведомстве отмечают, что уже предложили компании "финансовые стимулы", чтобы она осталась в Германии.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.