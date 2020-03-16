Die Welt: Трамп хочет завладеть вакциной от коронавируса

Белый дом предложил немецкой компании CureVac "большую сумму" за эксклюзивный доступ к вакцине против коронавируса. Об этом сообщило издание Die Welt со ссылкой на собственные источники.

Более того, президент США Дональд Трамп пытается убедить руководство компании переместить свой "исследовательский блок" в США, чтобы производить вакцину только для американцев.

Минздрав Германии официально подтвердил информацию. В ведомстве отмечают, что уже предложили компании "финансовые стимулы", чтобы она осталась в Германии.