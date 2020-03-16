Лукашенко недоволен закрытием границ со стороны России

Александр Лукашенко удивлен тем, что Россия закрыла границы с Белоруссией. По его мнению, в Белоруссии ситуация с коронавирусом куда спокойнее, чем в соседней стране.

Свое мнение президент Белоруссии высказал журналистам.

"Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью", — заявил он, почеркнув, что "Россия вся полыхает от коронавируса, тогда как в Белоруссии спокойная обстановка".

Россия закрыла границы с соседней страной с 16 марта. Страны договорились о том, что Белоруссия сможет спокойно вывезти соотечественников даже после закрытия границ.