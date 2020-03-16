Александр Лукашенко удивлен тем, что Россия закрыла границы с Белоруссией. По его мнению, в Белоруссии ситуация с коронавирусом куда спокойнее, чем в соседней стране.
Свое мнение президент Белоруссии высказал журналистам.
"Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью", — заявил он, почеркнув, что "Россия вся полыхает от коронавируса, тогда как в Белоруссии спокойная обстановка".
Россия закрыла границы с соседней страной с 16 марта. Страны договорились о том, что Белоруссия сможет спокойно вывезти соотечественников даже после закрытия границ.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.