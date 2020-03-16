Российские военные продолжат работу в Венесуэле

Российские военные продолжат обслуживание техники в Венесуэле. Сотрудничество между странами в этой сфере продолжится.

Об этом рассказал Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"Наши специалисты работают в Венесуэле по приглашению законных властей этой страны на основе профильного соглашения, подписанного в 2001 году. Взаимодействие между соответствующими ведомствами и компаниями ведется также в плотном каждодневном режиме, идут контакты по линии министерства обороны, различных служб, связанных с ВТС", - пояснил дипломат.

По его словам, российские специалисты обслуживают поставленную в страну из России технику, обучают работе на ней местных военных.

Ранее «Правда.Ру» сообщала, что Николас Мадуро планирует приехать в Москву на 9 мая. Президент Венесуэлы примет участие в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы.