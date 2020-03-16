Николас Мадуро планирует посетить Москву 9 мая

Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует посетить Москву 9 мая, чтобы принять участие в торжествах по случаю 75-летия победы над фашизмом.

Об этом сообщил российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.