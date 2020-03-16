Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует посетить Москву 9 мая, чтобы принять участие в торжествах по случаю 75-летия победы над фашизмом.
Об этом сообщил российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
"Президент России Владимир Путин направлял ему соответствующее приглашение. Николас Мадуро с благодарностью его принял, и венесуэльцы планируют такую поездку", — сообщил дипломат.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.