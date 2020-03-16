Посольства Украины в разных странах мира не принимают граждан

Прием граждан и выдача виз временно прекращена в посольствах Украины. Речь идет о консульских службах по всему миру.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

"В связи с объявлением на Украине карантина, целью которого является предупреждение распространения вируса COVID-19, консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и департамент консульской службы МИД Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз с 14 марта 2020 года", — говорится в сообщении украинского МИДа.

Ранее в стране ввели общенациональный карантин. Он будет действовать до 3 апреля. На Украине остановлен учебный процесс, запрещены массовые мероприятия. В стране зафиксировано три случая заражения коронавирусом, один пациент скончался.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что РЖД отменила поезда на Украину и в Молдавию.