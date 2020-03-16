Ворота в преисподнюю: на Западной Украине образовался карстовый провал

Провал в земле площадью 150 на 50 метров образовался в Дрогобычском районе Львовской области.

провал Львовская область

Как сообщает пресс-служба областной администрации, "глубина карстовой пропасти — около 100 метров".

"Пропасть является динамичной, края формируются. Хорошо, что никто не пострадал в результате внезапного появления пропасти. Мы перекрыли из-за этого дорогу Дрогобыч — Трускавец", — говорит Юрий Холод, замглавы области.

По словам чиновника, сейчас на месте провала работают сотрудники ГСЧС (аналог МЧС — прим. ред.), полиция и геологи.

По предварительной версии, причиной появления трещины в земле может быть подтопление "агрессивными" водами, которые заполняют пустые камеры заброшенного рудника.