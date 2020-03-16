Консультации временно приостановлены в посольстве России в США. Прием соотечественников не ведется.
Причиной тому стало распространение коронавируса.
«С 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг», - написали представители посольства на странице в социальной сети.
Ранее «Правда.Ру» писала, что Россия закрыла границу с Белоруссией, а Казахстан закрыл границу с Россией.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.