Посольство России в США временно не принимает соотечественников

Консультации временно приостановлены в посольстве России в США. Прием соотечественников не ведется.

Причиной тому стало распространение коронавируса.

«С 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг», - написали представители посольства на странице в социальной сети.

Ранее «Правда.Ру» писала, что Россия закрыла границу с Белоруссией, а Казахстан закрыл границу с Россией.