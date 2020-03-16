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Источник Правда.Ру

Посольство России в США временно не принимает соотечественников

Мир

Консультации временно приостановлены в посольстве России в США. Прием соотечественников не ведется.

Причиной тому стало распространение коронавируса.

«С 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг», - написали представители посольства на странице в социальной сети.

Ранее «Правда.Ру» писала, что Россия закрыла границу с Белоруссией, а Казахстан закрыл границу с Россией.

коронавирус посольство россии в сша
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