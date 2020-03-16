Россия оказала значительную помощь Китаю в борьбе с коронавирусом. Владимир Путин направил телеграмму, выразив слова сочувствия, а также был направлен самолет с гуманитарной помощью.
Помощь России оценил посол Китая в России.
"Помощь России во время борьбы Китая с эпидемией COVID-19 была искренней, своевременной, твёрдой и всесторонней. Президент Владимир Путин в первую же очередь направил председателю Си Цзиньпину телеграмму с выражением сочувствия", — отметил Чжан Ханьхуэй.
Также в феврале Россия направила самолет Ил-76 с гуманитарной помощью. КНР получила почти 23 тонны средств индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки, защитная одежда.
Ранее "Правда.Ру" сообщали, что, по мнению американских экспертов, Китай ожидает вторая волна коронавируса.
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