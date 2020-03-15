В Испании коронавирусом заболела жена премьер-министра

45-летняя супруга испанского премьер-министра Бегонья Гомес заразилась коронавирусом. Об этом рассказала пресс-служба правительства страны. Сейчас она вместе со своим мужем находится в резиденции. Заболевание протекает в легкой форме, за женой премьера круглосуточно наблюдают врачи.

Ранее в Испании коронавирусом заразились два министра: министр по делам равноправия Ирена Монтеро и министр по вопросам территориальной политики Каролина Дариас.

Всего в стране болеют опасным недугом около 6,5 тысяч человек. Почти 200 человек скончались.