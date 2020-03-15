45-летняя супруга испанского премьер-министра Бегонья Гомес заразилась коронавирусом. Об этом рассказала пресс-служба правительства страны. Сейчас она вместе со своим мужем находится в резиденции. Заболевание протекает в легкой форме, за женой премьера круглосуточно наблюдают врачи.
Ранее в Испании коронавирусом заразились два министра: министр по делам равноправия Ирена Монтеро и министр по вопросам территориальной политики Каролина Дариас.
Всего в стране болеют опасным недугом около 6,5 тысяч человек. Почти 200 человек скончались.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.