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Киевские власти закрыли КПП "Станица Луганская"

Мир » Бывший СССР » Украина

С 16 марта прекращает работу КПП через линию соприкосновения в Донбассе "Станица Луганская". Пункт пропуска был закрыт в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Планируется, что КПП возобновит работу через две недели.

"Пойти на такие жёсткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ «Станица Луганская» пересекают около 15 тыс. лиц. Поэтому угроза занесения и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности нам удаётся удерживать ситуацию под контролем - ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано", - сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

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