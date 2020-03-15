Киевские власти закрыли КПП "Станица Луганская"

С 16 марта прекращает работу КПП через линию соприкосновения в Донбассе "Станица Луганская". Пункт пропуска был закрыт в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Планируется, что КПП возобновит работу через две недели.