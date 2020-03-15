С 16 марта прекращает работу КПП через линию соприкосновения в Донбассе "Станица Луганская". Пункт пропуска был закрыт в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Планируется, что КПП возобновит работу через две недели.
"Пойти на такие жёсткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ «Станица Луганская» пересекают около 15 тыс. лиц. Поэтому угроза занесения и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности нам удаётся удерживать ситуацию под контролем - ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано", - сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.