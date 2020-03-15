Бывшего премьера Украины Арсения Яценюка доставили в киевскую клинику "Борис". Сообщается, что политик находится в обессиленном состоянии. Он долго собирался с мыслями, чтобы выйти из машины, припаркованной возле черного входа клиники. Затем в здание больницы его завели под руки.
Об этом сообщило издание "Обозреватель". По данным журналистов, на лице у Яценюка была одета медицинская маска. На данный момент неизвестно, почему экс-премьер решил обратиться к медикам за помощью.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.