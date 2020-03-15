СМИ: обессиленного Яценюка вели под руки до клиники в Киеве

Бывшего премьера Украины Арсения Яценюка доставили в киевскую клинику "Борис". Сообщается, что политик находится в обессиленном состоянии. Он долго собирался с мыслями, чтобы выйти из машины, припаркованной возле черного входа клиники. Затем в здание больницы его завели под руки.

Об этом сообщило издание "Обозреватель". По данным журналистов, на лице у Яценюка была одета медицинская маска. На данный момент неизвестно, почему экс-премьер решил обратиться к медикам за помощью.