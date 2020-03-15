Компания Netflix объявила о заморозке всех проектов. Съемки всех сериалов были приостановлены, однако это не коснулось "Ведьмака". Все главные актеры, задействованные в съемках, продолжают работать согласно утвержденному графику.
Выход второго сезона сериала намечен на 2021 год.
Практически все крупные кинокомпании Голливуда отменили съемки из-за опасности заражения коронавирусом.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.