Съемки сериала "Ведьмак" продолжаются, несмотря на коронавирус

Компания Netflix объявила о заморозке всех проектов. Съемки всех сериалов были приостановлены, однако это не коснулось "Ведьмака". Все главные актеры, задействованные в съемках, продолжают работать согласно утвержденному графику.

Выход второго сезона сериала намечен на 2021 год.

Практически все крупные кинокомпании Голливуда отменили съемки из-за опасности заражения коронавирусом.