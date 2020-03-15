В Китае пропал мужчина, назвавший Си Цзиньпиня "клоуном"

Бывший китайский управляющий недвижимостью Рен Чжицян пропал без вести три дня назад. Ранее мужчина назвал председателя КНР Си Цзиньпиня "клоуном" из-за борьбы с коронавирусом нового типа.

"Многие из наших друзей ищут его. Рен Чжицян - публичный человек, и о его исчезновении широко известно. Органы, ответственные за это, должны сделать разумное и юридическое разъяснение как можно скорее", - рассказала его близкая подруга Ван Ин.

Полиция пока никак не комментировала пропажу бизнесмена.