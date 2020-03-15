Китай отчитался о массовом излечении от коронавируса

Китайские власти заявили, что количество инфицированных новым типом коронавируса в стране снижается стремительными темпами. Из больниц были выписаны 82,7% пациентов. С начала эпидемии в КНР заразились коронавирусом 80 844 человек. Уже 66 911 человек вылечились и покинули больницы.

В стране улучшается эпидемиологическая ситуация. За минувшие сутки было зарегистрировано 20 случаев заболевания коронавирусом. Примечательно, что внутри Китая заразились только 4 человека, остальные случаи заболевания были завезены из-за рубежа.