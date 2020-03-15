Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпийские игры-2020, запланированные в Токио с 24 июля по 9 августа, пройдут согласно установленному графику. По его словам, пандемия коронавируса не помешает провести главное спортивное мероприятие.
"Мы преодолеем распространение инфекции и проведём Олимпиаду без проблем, как и планировалось", - подчеркнул Синдзо Абэ.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.