Олимпиада-2020 в Японии пройдет согласно утвержденному плану

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпийские игры-2020, запланированные в Токио с 24 июля по 9 августа, пройдут согласно установленному графику. По его словам, пандемия коронавируса не помешает провести главное спортивное мероприятие.