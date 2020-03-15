C 17 марта международные поезди, которые следуют через Украину, Молдавию будут отменены в связи с решением властей этих государств закрыть границы из-за пандемии коронавируса.
"В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - сказано в сообщении Федеральной пассажирской компании.
Ранее в РЖД отменили поезда в Прагу, Париж и Берлин.
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