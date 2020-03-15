В России отменили поезда, следующие через Украину и Молдавию

C 17 марта международные поезди, которые следуют через Украину, Молдавию будут отменены в связи с решением властей этих государств закрыть границы из-за пандемии коронавируса.

"В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - сказано в сообщении Федеральной пассажирской компании.

Ранее в РЖД отменили поезда в Прагу, Париж и Берлин.