Украинские националисты провели марш ко "Дню добровольца" и во время акции обстреляли здание дипломатической российской миссии из ракетницы. Также российское посольство забрасывали петардами. Нацисты даже осквернили флаг Российской Федерации.
Из-за повышенной опасности охрана дипломатического ведомства усилила меры безопасности. Также к зданию российского посольства были стянуты несколько сотен бойцов Национальной гвардии Украины.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.