Нацисты обстреляли российское посольство в Киеве из ракетницы

Украинские националисты провели марш ко "Дню добровольца" и во время акции обстреляли здание дипломатической российской миссии из ракетницы. Также российское посольство забрасывали петардами. Нацисты даже осквернили флаг Российской Федерации.

Из-за повышенной опасности охрана дипломатического ведомства усилила меры безопасности. Также к зданию российского посольства были стянуты несколько сотен бойцов Национальной гвардии Украины.