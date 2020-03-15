Жителям Чехии грозит тюрьма за нарушение домашнего карантина

Власти Чехии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса нового типа. Нарушение домашнего карантина после возвращения из стран со сложной эпидемиологической ситуации грозит тюремным заключением на срок до 12 лет.

Ранее всех приезжающих в Чехию принудили пройти двухнедельный карантин. По состоянию на вечер 14 марта, количество инфицированных в стране достигло 189 человек.