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Жителям Чехии грозит тюрьма за нарушение домашнего карантина

Мир

Власти Чехии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса нового типа. Нарушение домашнего карантина после возвращения из стран со сложной эпидемиологической ситуации грозит тюремным заключением на срок до 12 лет.

Ранее всех приезжающих в Чехию принудили пройти двухнедельный карантин. По состоянию на вечер 14 марта, количество инфицированных в стране достигло 189 человек. 

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Жителям Чехии грозит тюрьма за нарушение домашнего карантина
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