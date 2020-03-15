Греция закрыла все пляжи и горнолыжные курорты

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис издал указ о закрытии всех без исключения пляжей и горнолыжных курортов в стране в связи с распространением коронавируса нового типа.

"Только что я отдал распоряжение закрыть все организованные пляжи и горнолыжные курорты", - сообщил глава греческого правительства журналистам.

По словам Мицотакиса, текущая эпидемиологическая обстановка в стране требует "ответственности от всех".