Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис издал указ о закрытии всех без исключения пляжей и горнолыжных курортов в стране в связи с распространением коронавируса нового типа.
"Только что я отдал распоряжение закрыть все организованные пляжи и горнолыжные курорты", - сообщил глава греческого правительства журналистам.
По словам Мицотакиса, текущая эпидемиологическая обстановка в стране требует "ответственности от всех".
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.