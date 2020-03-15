Бывший президент Украины Петр Порошенко несколько дней назад уехал в Испанию, чтобы пройти курс детоксикации в одной из клиник. Из-за этого политик пропустил очередной допрос в Госбюро расследований.
Порошенко планировал остаться в Испании еще на неделю, однако изменил свои планы из-за экстренного заявления президента Украины Владимира Зеленского. Ранее украинский лидер сообщил, что в ночь на 17 марта в стране будет закрыто авиасообщение в связи с пандемией коронавируса.
Перед возвращением на Украину Порошенко успел посетить Лондон, где забрал своих детей. Утром 15 марта самолет политика приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.