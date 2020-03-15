Порошенко в спешке вернулся на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко несколько дней назад уехал в Испанию, чтобы пройти курс детоксикации в одной из клиник. Из-за этого политик пропустил очередной допрос в Госбюро расследований.

Порошенко планировал остаться в Испании еще на неделю, однако изменил свои планы из-за экстренного заявления президента Украины Владимира Зеленского. Ранее украинский лидер сообщил, что в ночь на 17 марта в стране будет закрыто авиасообщение в связи с пандемией коронавируса.

Перед возвращением на Украину Порошенко успел посетить Лондон, где забрал своих детей. Утром 15 марта самолет политика приземлился в киевском аэропорту Борисполь.