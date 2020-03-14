Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания вернулся в республику

Один из лидеров абхазской оппозиции, а также кандидат в президенты республики Аслан Бжания вернулся в страну из Москвы. Ранее политика госпитализировали в России с диагнозом "двусторонняя полисегментарная пневмония". 11 марта его выписали из больницы.