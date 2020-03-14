Один из лидеров абхазской оппозиции, а также кандидат в президенты республики Аслан Бжания вернулся в страну из Москвы. Ранее политика госпитализировали в России с диагнозом "двусторонняя полисегментарная пневмония". 11 марта его выписали из больницы.
"Сегодня Аслан Георгиевич вернулся в республику из Москвы и продолжит участие в предвыборной кампании. Он чувствует себя хорошо, на границе с РФ Бжанию встречали многочисленные сторонники", - сообщили в его избирательном штабе.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.