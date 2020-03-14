Власти Объединенных Арабских Эмиратов прекратят выдачу любых виз с 17 марта.

"ОАЭ перестают временно выдавать любые визы для всех, за исключением владельцев дипломатических паспортов, с 17 марта в рамках превентивных мер и рекомендаций ВОЗ по борьбе с распространением коронавируса, что делает поездки людей в это время чрезвычайно опасными", - сказано в сообщении Эмиратского агентства новостей.