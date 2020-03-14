Украинское правительство одобрило запрет на въезд для иностранцев

Кабинет министров Украины провел внеочередное заседание в субботу, 14 марта, чтобы рассмотреть решение о введении запрета на въезд для иностранцев. Правительство одобрило это решение, а также приостановило авиасообщение.