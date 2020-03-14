Кабинет министров Украины провел внеочередное заседание в субботу, 14 марта, чтобы рассмотреть решение о введении запрета на въезд для иностранцев. Правительство одобрило это решение, а также приостановило авиасообщение.
"Кабинет министров на внеочередном заседании 14 марта принял распоряжение о временном ограничении пересечения госграницы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", - сказано в сообщении пресс-службы правительства.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.