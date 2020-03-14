Украинский экономист предложил продать страну Китаю

Экономист Игорь Селецкий предложил альтернативный путь для Украины. По его мнению, если украинские ресурсы не нужны Европе, то их можно продать Китаю, чтобы он "защитил страну от России".

Селецкий утверждает, что Украина - "часть западной цивилизации", однако Европа растеряла уже растеряла все свои ценности. Сейчас там господствуют национализм, популизм и коммерческие интересы ее лидеров.