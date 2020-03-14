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Украинский экономист предложил продать страну Китаю

Мир » Бывший СССР » Украина

Экономист Игорь Селецкий предложил альтернативный путь для Украины. По его мнению, если украинские ресурсы не нужны Европе, то их можно продать Китаю, чтобы он "защитил страну от России".

Селецкий утверждает, что Украина - "часть западной цивилизации", однако Европа растеряла уже растеряла все свои ценности. Сейчас там господствуют национализм, популизм и коммерческие интересы ее лидеров.

"Это Запад Греты Тунберг. Запад, который постоянно у всех просит прощения. Запад, который решает несуществующие проблемы и не замечает очевидных. Если бы Запад создавали Греты, то его колонизировали бы индейцы, а не наоборот", - считает экономист.

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