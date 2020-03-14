Кравчук призвал вести прямые переговоры с ЛДНР

Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место сторонницу Петра Порошенко, которая выступала против прямых переговоров с ЛДНР.

Ранее глава фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирина Геращенко обрушилась с критикой на власти страны из-за возможности прямого диалога с республиками Донбасса.

По словам Кравчука, ЛНР и ДНР являются одними из подписантов основных положений Минских соглашений и представители Украины должны ответственно относиться к международным документам.