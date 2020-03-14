Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место сторонницу Петра Порошенко, которая выступала против прямых переговоров с ЛДНР.
Ранее глава фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирина Геращенко обрушилась с критикой на власти страны из-за возможности прямого диалога с республиками Донбасса.
По словам Кравчука, ЛНР и ДНР являются одними из подписантов основных положений Минских соглашений и представители Украины должны ответственно относиться к международным документам.
"Если стоят подписи снизу или сверху, все они имеют равную силу. Или напишите: "примечание ДНР и ЛНР: "написанному верить", если они такие важные" - заявил политик.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.