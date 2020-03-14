Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о введении экстренных мер для борьбы с распространением коронавируса на территории республики. На данный момент в ДНР нет подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

"С целью сохранения жизни и здоровья наших граждан мы вынуждены безотлагательно принять экстренные меры для противодействия распространению коронавируса.

Мы не можем допустить распространение вируса на нашей территории и подвергнуть опасности наших граждан.

Пока ситуация находится под полным контролем и случаев, подтвержденного коронавируса на территории ДНР не зафиксировано.

Уважаемые граждане и гости нашей республики, пожалуйста, отнеситесь к этим рекомендациям со всей ответственностью", - сказано в документе.