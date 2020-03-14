Коронавирус имеет тяжелые последствия для легких

Китайские медики установили, что коронавирус нового типа приводит к осложнениям в работе легких даже после излечения от недуга. Об этом газете South China Morning Post рассказали в правлении больничных учреждений Гонконга.

После выздоровления у пациентов снижается функция легких примерно на 20-30%. Это приводит к тому, что люди начинают задыхаться даже при быстрой ходьбе. Компьютерная томография показала, что у некоторых вылечившихся повреждены внутренние органы.

Специалисты утверждают, что еще не могут знать, насколько долгосрочными являются негативные эффекты от коронавируса даже после его излечения.