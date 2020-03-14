Врач Трампа считает, что президента не нужно проверять на коронавирус

Личный врач американского лидера Дональда Трампа Шон Конли считает, что президента не нужно проверять на коронавирус нового типа.

"Учитывая, что у президента нет симптомов, проводить анализ на COVID-19 в данный момент не показано", - заявил Конли.

Врач подтвердил, что за последние несколько дней у Трампа были краткосрочные контакты с людьми, у которых позже обнаружили симптомы коронавируса.