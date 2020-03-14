За последние сутки в Италии от коронавируса нового типа скончались 250 человек. Общее количество погибших от опасного недуга в стране составило 1266 человек. По состоянию на ночь 14 марта, количество инфицированных в стране достигло 17660 человек.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что эпицентром пандемии коронавируса считается Европа, где наблюдается самая сложная эпидемиологическая ситуация.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.