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250 человек за сутки умерли от коронавируса в Италии

Мир

За последние сутки в Италии от коронавируса нового типа скончались 250 человек. Общее количество погибших от опасного недуга в стране составило 1266 человек. По состоянию на ночь 14 марта, количество инфицированных в стране достигло 17660 человек.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что эпицентром пандемии коронавируса считается Европа, где наблюдается самая сложная эпидемиологическая ситуация.

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