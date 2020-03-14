Клип Little Big на песню для "Евровидения" собрал 10 млн просмотров

12 марта на видеохостинге YouTube был опубликован клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на "Евровидении-2020". За двое суток видеозапись набрала более 10 миллионов просмотров. Клип стал самым просматриваемым среди остальных конкурсантов.

С момента публикации ролик занимает первое место во вкладке "В тренде" видеохостинга. Также 12 марта стало известно, что группа выступит на "Евровидении" в расширенном составе.