12 марта на видеохостинге YouTube был опубликован клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на "Евровидении-2020". За двое суток видеозапись набрала более 10 миллионов просмотров. Клип стал самым просматриваемым среди остальных конкурсантов.
С момента публикации ролик занимает первое место во вкладке "В тренде" видеохостинга. Также 12 марта стало известно, что группа выступит на "Евровидении" в расширенном составе.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.