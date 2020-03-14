Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что его тетя скончалась от коронавируса нового типа. По его словам, он узнал об этом после того как решил сделать крупное пожертвование для борьбы с недугом от имени своей компании.
Макгрегор также рассказал, что не сомневался, что коронавирус дойдет до Ирландии. Боец выразил надежду на то, что совместными усилиями недуг удастся преодолеть.
"Хорошие привычки, которые мы приобрели из-за дикой атаки COVID-19, сделают нас очень сильными в будущем. Гигиена рук, гигиена лица - это то, что мы должны делать в любом случае", - написал Макгрегор.
"Сидя в кресле и готовясь к участию в утреннем шоу, я получил звонок о том, что моя любимая тетушка Энн скончалась. Я не мог больше жить. Моя бедная любимая тетушка. Сестра моей мамы. Тупой вирус, что вообще происходит. Покойся с миром, Энн Мур, я люблю тебя", - добавил боец.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.