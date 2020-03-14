От коронавируса скончалась тетя Конора Макгрегора

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что его тетя скончалась от коронавируса нового типа. По его словам, он узнал об этом после того как решил сделать крупное пожертвование для борьбы с недугом от имени своей компании.

Макгрегор также рассказал, что не сомневался, что коронавирус дойдет до Ирландии. Боец выразил надежду на то, что совместными усилиями недуг удастся преодолеть.