В США из-за коронавируса застряла журналистка "Первого канала"

Продюсер шоу "Жизнь других" на "Первом канале" Василий Мельничин рассказал о том, что телеведущая программы Жанна Бадоева застряла в США вместе со съемочной группой. По его словам, журналистка не может вернуться к себе домой в Италию, поскольку американский лидер объявил о режиме ЧС 13 марта.

Бадоева вместе со съемочной группой отравилась в Майами, чтобы снять очередной выпуск передачи.

Напомним, с 13 марта в США запрещен въезд лицам, которые посещали Шенгенскую зону в течение последнего месяца.