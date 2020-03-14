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Источник Правда.Ру

В США из-за коронавируса застряла журналистка "Первого канала"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Продюсер шоу "Жизнь других" на "Первом канале" Василий Мельничин рассказал о том, что телеведущая программы Жанна Бадоева застряла в США вместе со съемочной группой. По его словам, журналистка не может вернуться к себе домой в Италию, поскольку американский лидер объявил о режиме ЧС 13 марта.

Бадоева вместе со съемочной группой отравилась в Майами, чтобы снять очередной выпуск передачи.

Напомним, с 13 марта в США запрещен въезд лицам, которые посещали Шенгенскую зону в течение последнего месяца.

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