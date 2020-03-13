США готовы в любой момент начать поставки нефти в Белоруссию

Конкурентные рыночные цены готовы предложить нефтяники США Белоруссии. Они могут начать поставки нефти в любой момент.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Госсекретарь подтвердил желание американских компаний немедленно начать продавать нефть Белоруссии по конкурентным рыночным ценам", — сообщает Госдеп.

Поставки нефти Помпео обсудил по телефону с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Белоруссия шантажирует Россию "проигранной войной". Белорусские метания между Западом и Россией, которые в определённых экспертных кругах называются "многовекторной политикой", продолжаются.