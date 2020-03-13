Авиасообщение России и стран Европы ограничили

Регулярные рейсы из России будут осуществляться только в столицы европейских стран. А вот чартерные рейсы продолжат связывать РФ со всеми городами Европы.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, ограничение авиасообщения начнет действовать с 16 марта.

Для некоторых стран предусмотрены специальные условия. Так, продолжат летать самолеты по маршруту Москва - Женева, Москва - Осло. Вылеты и прилеты будут происходить через терминал F аэропорта Шереметьево.

Ранее сообщалось, что Украины и Чехия закрыли свои границы. В страны с 16 марта не будут пускать иностранцев, а из стран не будут выпускать своих граждан.