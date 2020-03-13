Чехия и Украина закрыли свои границы

Гражданам Чехии запретят покидать родную страну с 16 марта. Это касается также тех, кто имеет вид на жительство в этой стране.

Кроме того, в Чехию запрещен въезд всем иностранным гражданам.

"Согласно новым правилам, въезд в Чехию для иностранцев будет полностью запрещён для всех особ, которые не имеют в ЧР постоянного либо временного права на проживание или же здесь не работают!" — сообщается на сайте посольства Чехии в России.

Границы закрывает и Украина. Запрет будет действовать как минимум две недели.

"Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующие решения", — рассказал журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Украинцы, которые сейчас находятся за границей, смогут вернуться на родину беспрепятственно. Если они приедут из стран, где зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, их ждет карантин.

Ранее Украина объявила общенациональный карантин.