Русский язык на Украине искоренят на законодательном уровне

На Украине намерены сократить преподавание наук на языках национальных меньшинств. К их числу отнесли и русский язык.

Намерение прописано в законе об образовании. Его обновленную версию подписал сегодня президент страны Владимир Зеленский.

"В частности, закон "О среднем образовании" предусматривает право свободного выбора языка учебного процесса частными учебными заведениями. С принятием закона "О среднем образовании" Украина подтвердила приверженность своим международным обязательствам по обеспечению прав национальных меньшинств", - подчеркнули в пресс-службе главы государства.

Согласно закону, до пятого класса дети будут обучаться на языке нацменьшинства и на украинском языке, а с пятого класса 80% учебного времени будет идти только на государственном языке.

Ранее «Правда.Ру» сообщала, что в родном городе Зеленского прошел митинг за его отставку. По мнению народа, президент осуществляет «антигосударственный, антинациональный курс».