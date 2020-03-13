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Сенат США оценит идею Пригожина создать орган для борьбы с Пригожиным

Мир

Бизнесмен Евгений Пригожин иронично предложил Сенату США создать финансируемое Конгрессом международное общество по борьбе с ним, которое лично готов возглавить. Редакция "Правды.ру" направила в Сенат США официальный запрос об отношении к подобной инициативе.

Данная инициатива была предложена бизнесменом в ответ на запрос "Правды.ру" об отношении к призыву сенаторов США к Европейскому союзу о введении персональных санкций к бизнесмену. С подобным предложением выступил сенатор-демократ Чак Шумер совместно с четырьмя однопартийцами. Данная позиция связана с обвинениями спецслужб США в отношении России и Евгения Пригожина во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году.

Шумер призвал Брюссель тесно сотрудничать с США в разработке более строгих ограничительных мер и дипломатических усилий, направленных в отношении Евгения Пригожина и его компаний. В данном вопросе, по словам сенатора-демократа, США и ЕС должны быть едины.

Редакция "Правды.ру" направила запрос в пресс-службу "Конкорда" с целью получения комментария от петербургского бизнесмена об отношении к появившейся в Сенате США инициативе.

Пригожин в ироничной манере сообщил, что горячо поддерживает данное сенатором Чаком Шумером и четырьмя его однопартийцами предложение о введении санкций. Бизнесмен призвал американский Сенат создать международное сообщество по борьбе с ним, которое он лично готов возглавить, поскольку знает себя лучше остальных. Финансировать данное сообщество Пригожин предложил Конгрессу США. Со своей стороны, он пообещал грамотно и прозрачно распоряжаться финансовыми средствами, выделенными на борьбу с собой.

Получив ответ от Евгения Пригожина, редакция "Правды.ру" обратилась с официальным запросом в Сенат США с просьбой прокомментировать и дать оценку инициативе бизнесмена создать международное общество по борьбе с ним, которое лично готов возглавить.

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Напомним, обвинения о вмешательстве в президентские выборы в адрес России и Евгения Пригожина в 2016 году вынесли спецслужбы США. Расследованием данного дела занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который предполагал наличие сговора между Россией и американским президентом Дональдом Трампом, выигравшим выборы в 2016 году. В ходе расследования Мюллер признал, что сговора не было.

Темы санкции сенат сша евгений пригожин
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