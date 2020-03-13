Украинский нардеп: Участники переговоров в Минске - преступники

Заключенные в Минске договоренности — преступление против Украины. А те, кто их подписал — Андрей Ермак и Леонид Кучма — преступники, и они должны быть арестованы.

С таким требованием обратился сегодня в СБУ Владимир Вятрович, депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" (в недавнем прошлом она называлась "Блок Петра Порошенко" — прим. ред).

По мнению нардепа, глава Офиса президента и экс-главы государства совершили госизмену, согласившись на разведение сил в Донбассе, открытие КПП в населенных пунктах Золотое и Счастье и создание консультативного совета для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе.

"Прошу СБУ открыть уголовное дело по факту государственной измены, совершенной гражданами Ермаком и Кучмой. Расследовать причастие к этому преступлению других чиновников и государственных лиц, в частности, президента Украины Владимира Зеленского", — говорится в обращении Вятровича к Ивану Баканову, главе СБ Украины.

Текст заявления Вятрович опубликовал, видимо, для надежности, чтоб "не потерялось", в Facebook.