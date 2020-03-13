Экс-президент Украины, который, не дожидаясь назначенного на сегодня следователями Госбюро расследований допроса, спешно покинул страну, направившись в Испанию.
Об этом журналистам ИА "Страна.ua" рассказали адвокаты Петра Порошенко. Те самые, которые еще утром "не знали местонахождения своего доверителя".
Эту информацию подтвердили и в партии "Европейская солидарность" (до недавнего времени она называлась "Блок Петра Порошенко" — прим. ред.).
"Петр Алексеевич 8 марта вылетел в Испанию с пересадкой во Франкфурте. Когда вернется на Украину, пока не сообщал", — рассказали журналистам в пресс-службе партии.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.