Шесть раз было нарушено перемирие в Сирии за сутки

Шесть случаев нарушения режима перемирия зафиксировали российские военные в Сирии. Турецкие военные заявляют лишь об одном нарушении.

Об этом сообщает Минобороны России.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Алеппо — два, Идлиб — один, Латакия — три. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинциях: Латакия — один", — сообщает военное ведомство на своей странице в социальной сети.

В стране продолжается раздача гуманитарной помощи. За сутки жители Сирии получили 1050 наборов с продуктами и предметами первой необходимости.

Между тем Турция не спешит выводить из Идлиба тяжелое вооружение. Информацию подтвердили в Минобороны Турции.

Напомним, что режим прекращения огня вступил в силу 6 марта. О нем договорились на встрече Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.