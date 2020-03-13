Пригожин предложил Сенату США возглавить комитет по борьбе с собой

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в ответ на запрос издания "Правда.ру" в компанию "Конкорд" прокомментировал призыв сенаторов США к Европейскому союзу о введении персональных санкций.

Пригожин в ироничной манере через пресс-службу "Конкорда" дал ответ изданию "Правда.ру" на вопрос об отношении к призыву лидера демократического меньшинства Сената Конгресса США Чака Шумера совместно с четырьмя сенаторами-однопартийцами к Европейскому союзу о введении персональных ограничений для петербургского бизнесмена.

Евгений Пригожин сообщил, что горячо поддерживает инициативу Чака Шумера, а также члена комитета по иностранным делам Боба Менендеза, члена комитета по банковскому делу, жилью и городским делам Шеррода Брауна, члена комитета вооруженных сил Джека Рида и заместителя председателя комитета по разведке Марка Уорнера.

Сенату США стоит и вовсе создать международное общество по борьбе с Пригожиным, иронично отметил бизнесмен. При этом Евгений Пригожин выразил желание возглавить это сообщество, поскольку знает себя лучше остальных. Кроме того, предприниматель попросил лично Чака Шумера обратиться в Комитет по ассигнованиям Палаты Представителей Конгресса США с целью финансирования созданной структуры. Пригожин, со своей стороны, пообещал грамотно и прозрачно распоряжаться финансовыми средствами, выделенными из бюджета США на борьбу с самим собой.

Напомним, Чак Шумер, призвавший Сенат США сотрудничать с Евросоюзом в рамках введения персональных ограничений в отношении бизнесмена Евгения Пригожина, объяснил свой поступок борьбой с вмешательством в дела американского государства.

Сенатор призвал Брюссель совместно с США разработать четко скоординированные меры воздействия на Евгения Пригожина и его компании. Шумер отметил, что американское правительство и ЕС должны быть едины в стремлении введения ограничений в отношении петербургского бизнесмена.

Под вмешательством в дела государства Шумер имел в виду дело 2016 года, когда спецслужбы США инкриминировали России вмешательство в выборы американского президента. Расследованием громкого дела занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. После череды необоснованных обвинений и домыслов Мюллер все же признал, что сговора между выигравшим выборы президентом Дональдом Трампом и российской стороной не было. После этого Мюллер ушел в отставку.