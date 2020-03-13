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Программа занятости обойдется Казахстану в 750 млн долларов

Мир

Программу занятости населения разрабатывают в Казахстане. На это из бюджета страны выделена сумма, эквивалентная 750 миллионам долларов.

Программу проработают на фоне распространения коронавируса.

"Глава государства дал поручение выделить не менее 300 миллиардов тенге на реализацию дорожной карты занятости, предусматривающей ремонт инфраструктурных, социальных объектов, дорог местного значения с использованием местных товаров и рабочей силы. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком поручено принять меры по недопущению уменьшения кредитования казахстанского бизнеса", — сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Также президент поручил провести разъяснительную работу с населением, чтобы избежать паники. Местные жители начали скупать в магазинах определенные товары. Глава государства подчеркнул, что угрозы дефицита никаких товаров не существует.

Ранее в стране отменили ежегодный экономический форум и парад Победы в честь 75-летия Победы.

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