Аргентина и Перу закрыли авиасообщение с рядом стран

Аргентина временно не принимает рейсы из США, Европы, Китая, Японии и Ирана. Ограничение связано с коронавирусом и будет действовать 30 дней.

Такое решение принял президент страны Альберто Фернандес. Также в сфере здравоохранения Аргентины объявили чрезвычайную ситуацию. Все, кто приедет в Аргентину из стран с большим количеством заражения коронавирусом, должны будут пройти двухнедельный карантин.

Ограничения на авиасообщения ввела и Перу. Страна временно не принимает рейсы из Европы и Азии. Как сообщается на сайте правительства страны, это "усилит превентивные меры во избежание распространения коронавируса".

Ранее в Перу перенесли начало учебного года на 30 марта, запретили массовые мероприятия численностью более 300 человек.