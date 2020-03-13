МИД Венесуэлы: новые санкции США – «незаконные и произвольные меры»

Незаконными и произвольными мерами назвали в МИДе Венесуэлы новые санкции США. Ограничения касаются еще одной дочерней компании "Роснефти".

Речь идет о швейцарской TNK Trading International, которую Вашингтон добавил в санкицонный список.

"Венесуэла отвергает эти незаконные и произвольные меры. Нет никаких сомнений, что санкции — это преступление против человечности, и мы докажем это в Международном уголовном суде. Уважайте международное право и суверенитет Венесуэлы, снимите санкции", — высказался в своем микроблоге министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Напомним, что США уверены, что "Роснефть" и ее дочерние компании незаконно поставляют нефть из Венесуэлы на мировые рынки. По мнению американцев, санкционные меры заставят руководство Венесуэлы пойти на переговоры.

Ранее сообщалось, что жители Венесуэлы протестуют против американских санкций. На очередной митинг на улицы Каракаса вышли более 600 тысяч человек.