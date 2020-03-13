Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

МИД Венесуэлы: новые санкции США – «незаконные и произвольные меры»

Мир

Незаконными и произвольными мерами назвали в МИДе Венесуэлы новые санкции США. Ограничения касаются еще одной дочерней компании "Роснефти".

Речь идет о швейцарской TNK Trading International,  которую Вашингтон добавил в санкицонный список.

"Венесуэла отвергает эти незаконные и произвольные меры. Нет никаких сомнений, что санкции — это преступление против человечности, и мы докажем это в Международном уголовном суде. Уважайте международное право и суверенитет Венесуэлы, снимите санкции", — высказался в своем микроблоге министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Напомним, что США уверены, что "Роснефть" и ее дочерние компании незаконно поставляют нефть из Венесуэлы на мировые рынки. По мнению американцев, санкционные меры заставят руководство Венесуэлы пойти на переговоры.

Ранее сообщалось, что жители Венесуэлы протестуют против американских санкций. На очередной митинг на улицы Каракаса вышли более 600 тысяч человек.

Темы сша санкции роснефть венесуэла
Новости Все >
Мистика: крестный ход против коронавируса отменен из-за коронавируса
Больше 30 раз иностранные службы вели разведку у границ России
Деньги РФ защитили от влияния коронавируса
У супруги премьера Канады обнаружили коронавирус
МИД Венесуэлы: новые санкции США – «незаконные и произвольные меры»
На этапе КМ по биатлону в Контиолахти состоится спринт у женщин
Эверест закрыли для иностранцев
Не любят свою страну: Терешкова "припечатала" тех, кто устроил травлю
Американцы ударили по позициям боевиков в Ираке
Жители Томска отдали мошенникам более 40 млн рублей
Последние материалы
Американцы ударили по позициям боевиков в Ираке
Жители Томска отдали мошенникам более 40 млн рублей
Австрия закрывает железнодорожное сообщение с Чехией и Словакией
Губернатор Токио ответила на предложение Трампа перенести Олимпиаду
Власти Иркутска дали комментарий по ситуации с коронавирусом
В Челябинской области директора оштрафовали за оскорбление учителя
Нацисты напали на замглавы СНБО Украины
Министерство госзакупок ликвидировали на Сахалине
Особый противопожарный режим введут в Иркутской области
Жителя Прикамья госпитализировали с подозрением на коронавирус
Популярное
Общество
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ

Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.

Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Открытия
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Здоровье
Коронавирус впервые обнаружили у новорожденных
Новости Европы
Human Rights Watch обвинила Грецию в нарушении важнейших прав беженцев
Петр Дерябин Копирование лекарств поможет пережить санкции Петр Дерябин Соломон Соловьев Создатели собственных религий - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Украинские радикалы поставили на место Дмитрия Козака Любовь Степушова
Комментарии
"Нечего судьбу испытывать", - решил Порошенко и сбежал из Украины
"Нечего судьбу испытывать", - решил Порошенко и сбежал из Украины
Нацисты напали на замглавы СНБО Украины
"Нечего судьбу испытывать", - решил Порошенко и сбежал из Украины
"Поправки - это позор!" - заявила депутат и сложила полномочия
Кудрин: в России к концу года может увеличиться уровень бедности
КС России пройдет проверку на лояльность закону... или Путину
"Поправки - это позор!" - заявила депутат и сложила полномочия
Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны
Американские специалисты разгадали загадку света в конце тоннеля
Американские специалисты разгадали загадку света в конце тоннеля
Американские специалисты разгадали загадку света в конце тоннеля
"Поправки - это позор!" - заявила депутат и сложила полномочия
Кудрин: в России к концу года может увеличиться уровень бедности
Мог ли союз Польши и России остановить Вторую мировую?
Поправка в Конституцию РФ - крах японских планов на Курилы?
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Поправка в Конституцию РФ - крах японских планов на Курилы?
Как Запад назначает высших чиновников России
Цены на нефть обвалились еще на 6%
Цены на нефть обвалились еще на 6%
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ