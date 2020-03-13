Австрия закрывает железнодорожное сообщение с Чехией и Словакией

Из Австралии в Чехию и Словакию больше не добраться на поезде. Из-за коронавируса между странами прекратили железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает пресс-служба Австрийских железных дорог.

"С 13 марта 07.00 между Австрией и Словакией больше не будут ходить поезда. Поездки на поезде в Чешскую республику прекратятся с 14 марта 00.00", — говорится в сообщении транспортной организации.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты с датами выезда до 3 апреля, могут вернуть их и получить деньги. Это распространяется на билеты в Словакию, Чехию, Польшу и Берлин. Ранее отменили поезда в Италию.

Грузоперевозки остаются, это обеспечит страну необходимыми товарами.

Стоит отметить, что с Австрии коронавирусом инфицированы 361 человек, в Чехии — 61 человек, в Словакии — семь человек.

Ранее сообщалось, что в Бельгии введен общенациональный карантин.